Landrat Söllner bleibt Vorsitzender der Genussregion

Klaus Peter Söllner führt weitere drei Jahre den Verein Genussregion Oberfranken. Bei der Mitgliederversammlung im Brauerei-Gasthof Hartmann in Würgau wurde der Kulmbacher Landrat einstimmig als Vorsitzender bestätigt.

Auch in Oberfranken, so Söllner, sei der Strukturwandel in der Gastronomie sowie bei den Bäckereien und Metzgereien deutlich zu spüren. Trotzdem bleibe der Bezirk mit seinen Hunderten von Produzenten und seiner einmaligen Spezialitätenvielfalt eine Genussregion par excellence. "Hoffnung macht uns, dass wir bei den Brauereien eine leicht steigende Tendenz haben, was für den Megatrend zu mehr Regionalität beim Verbraucherverhalten spricht", so der Vorsitzende.

Die Genussregion sei inzwischen zur Marke geworden, unter der sich alle in Oberfranken zusammenfinden könnten. "Wir wollen das authentische Oberfränkische stärken." Die Betriebe seien stolz darauf, Mitglied zu sein: "In Sachen Qualität macht uns niemand etwas vor", sagte er unter Beifall.

Selbst in Supermärkten und bei Discountern würden immer mehr regionale Produkte angeboten. Die Genussregion nutze große Veranstaltungen wie die Grüne Woche in Berlin und kleinere Events wie die Kartoffelkirchweih in Helmbrechts zur Öffentlichkeitsarbeit: "Es ist uns gelungen, Oberfranken als Einheit zu präsentieren", sagte Klaus Peter Söllner.

Er warb dafür, den Verein in der Kommunalpolitik noch stärker zu verankern. "Es wäre großartig, wenn jeder Landrat und jeder Bürgermeister ein Bekenntnis ablegt."

Der Erfolg der Genussregion bemisst sich nicht nur an steigenden Mitgliederzahlen: Rund 120 von insgesamt 346 Vereinsmitgliedern waren zur Jahreshauptversammlung gekommen, ein deutliches Signal für ein aktives Vereinsleben.

Zehn Betriebe im Produzentenbereich seien im vergangenen Jahr neu hinzugekommen, berichtete Geschäftsführer Norbert Heimbeck. Außerdem habe der Verein dank finanzieller Unterstützung der Oberfrankenstiftung 27 neue Genussbotschafter zertifiziert und seine Internetseiten komplett neu aufgebaut und gestaltet.

Es wurden außerdem Infoveranstaltungen und Workshops zum Thema Qualität für Gastronomen, Landwirte und Direktvermarkter veranstaltet, Messen und Genussfeste besucht sowie Vorträge zu verschiedenen kulinarischen Themen angeboten. Heimbeck teilte mit, dass der Verein an einer Aktualisierung der Qualitätskriterien arbeitet: "Speziell im Bereich Gastronomie haben wir bislang vor allem auf fränkische Traditionen gesetzt, künftig wollen wir auch Kreativität und Innovation auf dem Teller fördern." Dazu würden entsprechende Workshops mit den Gastronomen veranstaltet. Außerdem werde der Verein bei etlichen Genussfesten in der Region auftreten.

Schatzmeister Bernd Sauer legte eine "tolle Bilanz" vor.

Bei der Vorstandswahl wurden neben Söllner der Hofer Innungsobermeister Christian Herpich und der Kulmbacher Hotelier Stephan Ertl als Zweite Vorsitzende bestätigt. Neu im Kuratorium ist unter anderem Helga Metzel von den Museen im Kulmbacher Mönchshof. red