Landrat Schneider feiert 60.

Wer Landrat Wilhelm Schneider zu dessen 60. Geburtstag persönlich gratulieren möchte, ist am Mittwoch, 19. September, im Landratsamt Haßberge herzlich willkommen. "Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, ihren Landrat zu treffen. In lockerer Atmosphäre und ohne jeden offiziellen Anstrich", so stellvertretender Landrat Mi-chael Ziegler. Dazu ist von 9.00 bis 12.00 Uhr im Innenhof des Landratsamtes Haßberge Gelegenheit; bei schlechtem Wetter im großen Sitzungssaal. "Es ist kein Verdienst, 60 Jahre alt zu werden, für mich ist es vielmehr ein persönliches Glück, diesen Geburtstag gesund und in einem lebenswerten Umfeld feiern zu können. Umso mehr freue ich mich über persönliche Begegnungen", so Landrat Wilhelm Schneider. Er bittet von persönlichen Geschenken abzusehen. Wer etwas Gutes tun will, kann für die Hospizarbeit der Malteser Unterfranken und der Palliativstation des Krankenhauses Ebern spenden. Eine Spendenbox wird aufgestellt. Am Nachmittag findet ein Empfang für geladene Gäste in der Stadthalle Eltmann statt. red