Landrat Löffler würdigt seine langjährigen Mitarbeiter

Urkunden verleiht der Landrat häufig. So auch jüngst, da vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr 25- oder 40-jähriges Dienstjubiläum begehen konnten. Über eine Auszeichnung für 40 Dienstjahre freuten sich Barbara Hein, Martina Rehm und Claus Marx.

Barbara Hein arbeitete in den verschiedensten Sachgebieten, unter anderem in der technischen Hochbauverwaltung. Seit 1983 ist sie im Sachgebiet soziale Angelegenheiten tätig. Weiterhin engagiert sie sich seit langem für ihre Kollegen im Personalrat.

Auch Martina Rehm war in unterschiedlichen Bereichen tätig, unter anderem im Kreisjugendamt und im Verkehrswesen. Seit langem bringt sie sich im Sachgebiet Abfallwirtschaft ein. Der Landrat dankte ihr nicht nur für ihre Leistungen im Bereich der Abfallwirtschaft, sondern auch für menschliches Miteinander. Claus Marx wirkte ebenfalls in mehreren Sachgebieten, so auch in der Kreiskasse und in der Sozialhilfeverwaltung, bis er 1987 in die Hauptverwaltung wechselte.

EDV mit aufgebaut

Landrat Löffler würdigte sein Engagement im Bereich der EDV, die er im Haus mit aufbaute. Sehr zuverlässig führe er auch die Geschäftsstelle des Landkreis-Behördennetzes. Eine Urkunde anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums konnte Markus Wich entgegennehmen. Seit Jahresbeginn ist er im Landratsamt Kronach und leitet dort das Sachgebiet der Landrats-Geschäftsstelle. Zuvor wirkte er bei der bayerischen Finanzverwaltung. In seiner Funktion als Büroleiter seien auch Wichs langjährige Erfahrungen in der Kommunalpolitik besonders hilfreich, führte Löffler aus. Den dankenden Worten des Landrats schloss sich auch Personalratsvorsitzende Hable an.