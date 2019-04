Landrat informiert über Kreispolitik

Die Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Hausen ist für Mittwoch, 10. April, angesetzt. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in der "Fränkischen Schmankerlstube" in Kleinbrach. Es werden die Mitglieder des Ortsvorstandes, zwei Kassenprüfer und die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung am 10. Mai gewählt und auch Ehrungen vorgenommen. Landrat Thomas Bold berichtet über Aktuelles aus der Kreispolitik. sek