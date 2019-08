Landrat bekommt Geschenke aus Castlebar

Mit einer Führung durch das neue Landratsamt in Erlangen bedankte sich Landrat Alexander Tritthart (CSU) bei den Vertretern der Reisegruppe, die im Frühjahr Irland besucht hatten. Aus Höchstadts Partnerstadt Castlebar überbrachten die Reiseteilnehmer Geschenke: Bilder und Impressionen sowie ein Buch über die Geschichte des Friedensparks. Alle schwärmten von der interessanten Reise, der grünen Insel, den netten Leuten und der großen Gastfreundschaft in Castlebar. "Da bekommt man ja selbst Lust, die nächste Reise mitzumachen", überlegte der Landrat. Er freute sich genauso wie die deutsche Botschafterin in Dublin über die aktive, lebendige Partnerschaft. Wer Lust hat, an der nächsten Gruppenreise des Freundeskreises Castlebar vom 23. April bis 1. Mai 2020 teilzunehmen, kann sich bei Johanna Blum (johanna.e.blum@gmx.de, Telefon 09195 1765) melden. red