Landrat begrüßt die Entscheidungen in der Coronakrise

Das Gesundheitsamt Haßberge bestätigt vier weitere auf das Coronavirus positiv getestete Personen im Kreis Haßberge (Stand: Freitag, 17. April, 12.30 Uhr). Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Fälle auf 121. Als gesund entlassen wurden mittlerweile 65 Bürger. Demnach sind im Landkreis aktuell 55 Patienten an Corona erkrankt. Ein Patient ist bislang an den Folgen der Infektion gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 130 Bürger, so teilte das Landratsamt am gestrigen Freitag weiter mit.

Landrat Wilhelm Schneider begrüßt die von Bund und Ländern getroffenen Entscheidungen im Blick auf die angedachten Lockerungen von Beschränkungen in der Coronakrise. "Auch wenn ich weiß, dass noch viel mehr Betriebe gerne wieder öffnen würden, es ist ein Zeichen in die richtige Richtung. Einerseits werden die dringend notwendigen Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen fortgesetzt, auf der anderen Seite erfolgt eine vorsichtige Lockerung."

"Ich möchte mich bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken. Durch die Kontaktbeschränkungen und die Abstandsregelungen, an die sich die meisten gehalten haben, haben Sie grundsätzlich zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems beigetragen. Ich hoffe auf Verständnis, dass die Lockerungen nur unter erheblichen Auflagen möglich sein werden. All jenen, die in diesem ersten Schritt ihre Geschäfte noch nicht wieder öffnen können, bitte ich weiterhin um Geduld", so der Landrat am Freitag. Bei allem Handeln müsse man immer daran denken, dass die Gesundheit das Allerwichtigste ist.

Das Landratsamt Haßberge bleibt bis auf weiteres grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Bei nicht aufschiebbaren Anliegen können Termine mit dem jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

In der Straßenverkehrsbehörde ("Am Ziegelbrunn" in Haßfurt) besteht die Möglichkeit, telefonisch einen Termin in der Zulassungs- und Führerscheinstelle zu vereinbaren. Es werden momentan Termine im 15-Minuten-Rhythmus vergeben. Die Bürger werden gebeten, zum vereinbarten Termin vor dem Haupteingang zu warten (Telefon 09521/27123 für Zulassungsstelle und 09521/27121 für Führerscheinstelle; oder Mail: zulassung@hassberge.de).

Alternativ zum Besuch in der Zulassungsstelle gibt's die Möglichkeit einer internetbasierten Fahrzeugzulassung sowie -abmeldung (www.hassberge.de). red