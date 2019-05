Landrat "auf der Spur von Jesus"

Eigentlich ist der Bibelkeller in Haßfurt kein Museum, dennoch beteiligte sich der Verein "Bibelwelten" am Sonntag am internationalen Museumstag - und zur Freude der Verantwortlichen schaute erstmals auch Landrat Wilhelm Schneider vorbei. Wegen des Auferstehungsbildes von Lisa Wölfel, das kürzlich als Ergänzung der Dauerausstellung "Auf der Spur von Jesus" vorgestellt wurde, war er neugierig geworden auf den Bibelkeller, der direkt neben dem Landratsamt liegt. So begab er sich selbst auf "Die Spur von Jesus".

Vera Braun, die regelmäßig Gruppen durch die interaktive Ausstellung begleitet, und die Vorsitzende von "Bibelwelten", Pfarrerin Doris Otminghaus, freuten sich über das Interesse des Landrats, der sich beeindruckt zeigte - auch von der Begeisterung, mit der Kinder am Museumstag auf die Stadt-Rallye gingen: im Bibelkeller, im Gesangbuch, in der Bibel und in der Stadt zwischen Ritterkapelle und Bibelgarten (nähere Informationen über die Ausstellung "Auf der Spur von Jesus" gibt es unter www.bibelwelten.de). sw