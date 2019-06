Landkreisweites Förderprogramm für Fahrradhelme ein voller Erfolg

Fahrradfahren liegt voll im Trend. Dass bei den Bürgern im Landkreis Lichtenfels auch die Sicherheit einen hohen Stellwert hat, zeigt die Bilanz beim Förderprogramm Fahrradhelme: Innerhalb weniger Wochen wurden 209 Fahrradhelme bezuschusst.

Fahrradhelme sind für alle Zweiradfahrer effektiv, um die Folgen von Unfällen deutlich abzumildern. Um das Tragen eines Helmes noch attraktiver zu machen, hat der Kreisausschuss im Dezember 2018 beschlossen, den Kauf eines Fahrradhelms mit bis zu 100 Prozent, maximal 50 Euro je Helm, zu bezuschussen. Voraussetzung für die Förderung war, dass die Anschaffung des Helms im Zusammenhang mit dem Kauf eines Fahrrads stand. Vom Start des Programms am 1. März bis Mitte Juni wurden insgesamt 209 Zuschüsse gewährt. Da die zur Verfügung stehende Summe von 10 000 Euro ausgeschöpft ist, muss die Förderung nun eingestellt werden.

Gut für die Gesundheitsregion

"Dass in wenigen Wochen eine so große Anzahl an Anträgen gestellt wird, hat all unsere Erwartungen übertroffen!", freute sich Landrat Christian Meißner. Das Fahrradfahren fördere die Gesundheit, was für den Landkreis als "Gesundheitsregion Bayern" einen positiven Effekt darstellt. Ältere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr klassisch Rad fahren können, stiegen auf das Elektrofahrrad um. Jüngere Menschen nutzten neben dem E-Bike ebenso herkömmliche Fahrräder, um bequem ihren Arbeitsweg zu bestreiten. Selbst Kinder lernten bereits in der Verkehrserziehung den richtigen Umgang mit dem Rad und die Nutzung des Helms. Erfreulich sei auch, dass durch das Förderprogramm die heimische Wirtschaft gefördert wird.

So flossen durch den Kauf der bezuschussten Helme und Fahrräder dem Handel insgesamt rund 385 000 Euro zu. Von dieser Summe blieben insgesamt 278 000 Euro im Landkreis, was als zusätzlicher Erfolg verbucht werden kann. Die Zuschüsse für das Förderprogramm stammen aus dem Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro, das der Landkreis Lichtenfels für die erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb "Klimaaktive Kommune 2018" in der Kategorie "Kommunale Klimaaktivitäten" erhalten hat.. red