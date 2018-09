Landkreisweite Übungen sollen den Feuerwehren Jugendliche zuführen

Am morgigen Freitag gegen 21 Uhr startet die neue Kampagne des Landesfeuerwehrverbands Bayern mit der traditionellen Eröffnung der Feuerwehraktionswoche 2018 durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann in der Bärenhalle der Stadt Bindlach, in das zweite Jahr.

Bereits im September 2017 war die Kampagne mit dem Motto "Begegnen - Bewegen - Bewirken" und mit dem Hashtag #FINDEDEINFEUER ins Leben gerufen worden und wird dieses Jahr unter dem gleichen Motto weitergeführt.

Während der Feuerwehraktionswoche vom 15. bis 22. September finden im Landkreis Lichtenfels mehrere Veranstaltungen statt. Es beteiligen sich viele Feuerwehren, die Tage der offenen Türe, Feuerwehr-Aktionstage oder spezielle Übungen durchführen, um über ihre Tätigkeitsfelder und Spezialisierungen zu informieren und Jugendliche zum Mitmachen zu animieren. Die Termine, Örtlichkeiten und weitere Hintergrundinformationen zu den Veranstaltungen finden Interessierte bei Facebook KFV-Lichtenfels.

Kreisbrandrat Timm Vogler meint hierzu: "Die Jugendfeuerwehren sind unsere Zukunft! Auf sie sind wir angewiesen. Die Kampagne des LFV Bayern trägt zur Stärkung der Jugendfeuerwehren Bayerns tatkräftig bei. Jeder Aktive, jedes Jugendfeuerwehrmitglied, aber auch jeder Interessierte kann daran teilhaben, unsere Kampagne im Internet zu verbreiten. Das trifft auch den Grundgedanken des Landesfeuerwehrverbands, der eine starke Gemeinschaft zum Wohl der in Bayern lebenden Bürger ist."

Zentraler Anlaufpunkt für die Kampagne bleibt auch in diesem Jahr die Website www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de. Es wurden nunmehr auch "findedeinfeuer"-Accounts auf Facebook, Instagram und YouTube angelegt. Diese haben alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren als Zielgruppe.

"Wir bemühen uns hier, eine Community zu bilden und den Jugendlichen das Thema Ehrenamt und Feuerwehr nahe zu bringen.", erklärt Timm Vogler. "Das wird mit Spaß - wie mit Feuerwehrstyle-Videos - aber auch mit informativen Themen wie Berichten über Rettungshundestaffeln umgesetzt. Wichtig ist, dass Eltern, die Jugendwarte, Freunde und Bekannte die Jugendlichen auf diese Seiten aufmerksam machen und hier fleißig geliked, geteilt und kommentiert wird."

Der KFV Lichtenfels freut sich darauf, mit dieser Kampagne auch online die starke Gemeinschaft der freiwilligen Feuerwehren zu präsentieren.

Aktuell engagieren sich rund 337 Jugendliche in den 51 Feuerwehren - 103 davon sind weiblich. "Diesen Stand gilt es zu halten, wenn möglich sogar auszubauen, so der Kreisbrandrat. Speziell in der Aktionswoche finden landkreisweit Übungen statt, hier zeigen die Einsatzkräfte ihr Können. Dies soll als Werbung für den Nachwuchs dienen. red