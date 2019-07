Landkreisbewohner radelten umgerechnet viereinhalb Mal um den Äquator

Der Landkreis Bamberg ist nicht nur eine fahrradfreundliche, sondern auch eine radaktive Region. Im Rahmen der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" überreichte Landrat Johann Kalb den Gewinnern des Landkreises Bamberg Urkunden und attraktive Preise. Der Landrat, der auch selbst aktiv die Aktion unterstützte, freute sich: "Wir sind alle zusammen viereinhalb Mal um den Äquator geradelt".

Im Aktionszeitraum vom 20. Mai bis 9. Juni sammelten 711 Landkreisbewohner gemeinsam 180 495 Kilometer. Im Vergleich zum Jahr 2018 haben sich Teilnehmerzahl (522) und gefahrene Kilometer (136 037 Kilometer) erheblich gesteigert. Ein weiterer eindrucksvoller Beleg für die zunehmende Bedeutung des Radfahrens als Bestandteil der Mobilität im Alltag und in der Freizeit.

Mit 82 Personen stellte das Team "Vitusflitzer" der Kita St. Vitus Hirschaid erneut die meisten Teilnehmer, das Team mit den meisten Kilometern war die Stadt Schlüsselfeld/RSV Concordia Elsendorf mit insgesamt 21 545 gefahrenen Kilometern. Als Team mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Kopf siegte das zweiköpfige Team "Kathi Heckenhof" mit 688 Kilometern.

1260 Kilometer in drei Wochen

Als beste Einzelradlerin wurde Barbara Hild mit 1260 Kilometern ausgezeichnet. Sie fuhr während des dreiwöchigen Aktionszeitraums von Toulouse nach Santiago de Compostela und hat so nicht nur 1260 Kilometer erfahren, sondern auch drei Pässe und rund 18 000 Höhenmeter zurückgelegt. Der männliche Einzelradler mit den meisten Kilometern (1499 Kilometer) fuhr im Jahr 2019 im Team der Gemeinde Altendorf.

Den Titel "Beste Schulklasse mit den meisten Kilometern" darf ab sofort die Klasse 5d der Realschule Hirschaid tragen. 30 Kinder erradelten gemeinsam 2315 Kilometer und sparten so 329 Kilogramm CO2 ein.

Viele Kommunen aus dem Landkreis Bamberg hatten sich in diesem Jahr aktiv beteiligt und auch die Feierabend-Radtour mit dem Landrat hatte wieder großen Anklang gefunden. Für die aktive Teilnahme an der Aktion "Stadtradeln" werden die Gemeinden erneut mit einer Baumpflanzaktion belohnt. Der Landrat bedankte sich bei allen Partnern und Förderer des "Stadtradelns" im Landkreis: "Dank Ihrer Unterstützung können wir Jahr für Jahr Teil dieser tollen Aktion sein und attraktive Preise an die Gewinner vergeben. Natürlich werden wir auch im Jahr 2020 im Rahmen der Aktion ,Stadtradeln' wieder kräftig in die Pedale treten." red