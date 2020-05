Landkreis zieht positive Zwischenbilanz zum Rettungsschirm

"Die Resonanz war enorm", heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt zum Corona-Rettungsschirm: Rund 80 Unternehmen aus dem Landkreis haben bis Anfang Mai insgesamt mehr als eine Million Euro an Darlehen erhalten.

"Das von Landkreis und Stadt Bamberg gemeinsam gestartete Projekt zeigt großen Zulauf und bietet neben den Corona-Soforthilfeprogrammen vom Freistaat Bayern und vom Bund weitere Mittel für die von der Krise stark betroffenen Unternehmen", so Landrat Johann Kalb. "Damit können größere Liquiditätsengpässe abgefedert werden, um die Betriebe vor einer drohenden Insolvenz zu bewahren."

Der "Bamberger Rettungsschirm" wurde Mitte März von Stadt und Landkreis Bamberg initiiert und jeweils mit 1,5 Millionen Euro ausgestattet. Das Darlehen stand den regionalen Unternehmen vor den staatlichen Zuschuss- und Darlehensprogrammen zur Verfügung und soll insbesondere kleine Unternehmen, Dienstleister, Freiberufler und Selbstständige unterstützen und die durch die Corona-Krise bedingten Liquiditätsengpässe abfedern. Die Überbrückungshilfe in Höhe von maximal 20 000 Euro wird als zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von einem Jahr gewährt.

Vor allem Hotels und Gastro

Bis 6. Mai gingen 94 Anträge bei der Wirtschaftsförderung im Landratsamt ein, die meisten aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie, Groß- und Einzelhandel sowie Friseure, Fahrschulen und weitere Dienstleister.

Vom Rettungsschirm können auch Vereine profitieren, die aufgrund der Krise in ihren Vereinsaktivitäten massiv eingeschränkt sind. Neben dem von der Sparkasse Bamberg kürzlich ins Leben gerufenen Sonderspendenbudget mit einer Förderung von je 5000 Euro pro Verein und der bereits von der Staatsregierung beschlossenen Verdoppelung der Vereinspauschale können Vereine aus dem Landkreis aus dem "Bamberger Rettungsschirm" ein zusätzliches Darlehen beantragen.

Derzeit stehen noch Mittel zur Verfügung, teilt das Landratsamt mit.

Unternehmen oder Vereine aus dem Landkreis mit Liquiditätsproblemen, die durch die Corona-Krise ausgelöst wurden, können sich weiterhin an die Wirtschaftsförderung des Landkreises wenden - unter der Telefonnummer 0951/ 85-207 oder per E-Mail an wifoe@lra-ba.bayern.de.

Antragsunterlagen stehen im Internet unter https://www.landkreis-bamberg.de/Leben/Wirtschaft/Corona-Infos-Unternehmen/ in der Rubrik "Finanzielle Hilfen" zur Verfügung. red