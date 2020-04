Landkreis verteilt Stoff für 8000 Masken

Der Landkreis Lichtenfels gibt einmalig an die Haushalte insgesamt 800 Stoffpakete inklusive Herstellungsanleitung mit Hinweisen zum Stoff aus. Damit können rund 8000 Masken von den Bürgern selbst hergestellt werden. Die Ausgabe findet an zwei Standorten im Landkreis statt und zwar am Mittwoch, 29. April, ab 18.30 Uhr an der Stadthalle Lichtenfels sowie in der Kordigast-Halle Altenkunstadt. Die Ausgabe erfolgt im sogenannten Drive-Through-Verfahren über das THW. "Wir geben damit einen Teil des sogenannten Aiwanger-Vlieses an unsere Bevölkerung weiter. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Stoff für Einweg-Mund-Nasen-Tücher handelt, die aber dennoch einen guten Zweck erfüllen. Alle, die bisher nur schwer an Stoff für ein Mund-Nasen-Tuch herangekommen sind, dürfen diesen gern nutzen", sagt Landrat Christian Meißner. Der Landrat (l.) und Toni Spitzenpfeil, Sachgebietsleiter Hauptverwaltung und Organisation, zeigen den Maskenstoff und das mögliche Endprodukt eines Mund-Nasen-Tuchs. Foto: Landratsamt Lichtenfels