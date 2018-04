Landkreis veranstaltet Tag des Baumes

Die Veranstaltung des Landkreises zum "Tag des Baumes" findet dieses Jahr am Samstag, 21. April, in Poppenlauer statt. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Nach Fertigstellung der Arbeiten am neuen Dorfplatz in der Ludwigstraße erfolgt die offizielle Einweihung. Im Bereich des Dorfplatzes wird dabei ein Ginkgobaum gepflanzt. Die Feier wird von der Volkstanzgruppe Maßbach und vom Kindergarten Poppenlauer gestaltet. Zur musikalischen Untermalung trägt die Musikkapelle Poppenlauer bei. sek