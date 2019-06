Landkreis veranstaltet Freiwilligenmesse

Die bürgerschaftlich Engagierten in ihrem Handeln unterstützen und ihr Engagement nachhaltig fördern und stärken - das will der Landkreis Coburg weiter forcieren. "Unsere Ehrenamtlichen sind eine Säule des Zusammenhalts im Landkreis Coburg", sagt Landrat Sebastian Straubel. Die erste Freiwilligenmesse findet am Freitag, 28. Juni, von 13.30 bis 17.30 Uhr in der Grundschule Großheirath statt. "Wir wollen Lust darauf machen, dass sich ehrenamtliches Engagement echt lohnt und das eigene Leben bereichert", sagt Tanja Altrichter vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement des Landkreises. Die Veranstaltung bietet laut Mitteilung ein abwechslungsreiches und vielgestaltiges Rahmenprogramm. Zu diesem zählen Massagen, ein Repair-Café, das auf defekte Sachen wartet, ein Galileogerät zum Ausprobieren, einen Alterssimulationsanzug, der das Leben mit körperlichen, oft altersbedingten Einschränkungen nachempfinden lässt, interessante Workshops und vieles mehr. red