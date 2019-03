Landkreis unterstützt das Sandsteinprojekt

Der Kreistag-Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und regionale Entwicklung tagt am Montag, 8. April. Die Sitzung beginnt um 14.30 Uhr im Landratsamt in Haßfurt. Die Mitglieder hören einen Bericht der Region Mainfranken durch Asa Petersson. Ferner gibt es Sachstandsberichte zur Bildungsregion und zu Leader-Maßnahmen. Im Ausschuss soll folgender Beschluss gefasst werden: Der Landkreis will das Projekt "Erlebniswelt Fränkischer Sandstein Breitbrunn" mit 10 000 Euro unterstützen.