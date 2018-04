Landkreis sucht JobBlogger

red



Es ist eine einmalige Chance: Der Landkreis Bad Kissingen sucht nach einem JobBlogger, auf den in den kommenden Monaten spannende Erlebnisse warten. Wer es bislang noch nicht geschafft hat, der hat noch bis zum 15. April Gelegenheit, sich unter www.jobblogger-kg.de zu bewerben.Was erwartet den JobBlogger?Innerhalb von 20 Wochen wird der Blogger 20 Jobs in verschiedenen Unternehmen testen und darüber berichten. Dabei wird er/sie in kurzer Zeit unzählige neue Erfahrungen sammeln, mit denen man auf dem Arbeitsmarkt punkten kann. Außerdem wird der JobBlogger der Region und deren vielfältigen beruflichen Möglichkeiten ein Gesicht geben. Die Tätigkeit des JobBloggers wird vergütet. Die Branchen, in die der Blogger schnuppern wird, sind breit gefächert: Von Bauen über Gesundheit und Technik bis zu Medien ist alles vertreten. Dabei wird der Blogger auch mit dem ÖPNV unterwegs sein. Außerdem stehen Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Ganz im Sinne der "Work-Life-Balance" soll auch gezeigt werden, was der Landkreis nach Feierabend zu bieten hat. Hierfür bekommt der Blogger Freikarten - für sich selbst und eine Begleitperson. Über all diese Erlebnisse wird berichtet. Gesucht wird eine junge Frau oder ein junger Mann ab 18 Jahre, vielseitig interessiert und mit Faible für Social Media und vielleicht auch schon Erfahrungen im Bloggen. Der Zeitraum ist von Juni bis Oktober. Im Anschluss gibt es ein Praktikumszeugnis. Infos unter www.jobblogger-kg.de