Landkreis stellt Weichen für die künftige Feuerwehrausbildung

Im Landkreis Kulmbach gibt es seit kurzem einen neuen Kreisbrandinspektionsbereich. Wie Kreisbrandrat Stefan Härtlein und Landrat Klaus Peter Söllner bei einer Sitzung der Führungskräfte im Landratsamt mitteilten, wird diese Inspektion künftig von Manuel Steinl geleitet.

Der Stadtsteinacher, der sich seit einigen Jahren als zuständiger Kreisbrandmeister um die Ausbildung junger Feuerwehrleute und Quereinsteiger gekümmert hatte, wurde hierfür zum Kreisbrandinspektor befördert.

Die hohe Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und Lehrgängen veranlasste die Feuerwehrführung des Landkreises, neue Wege zu gehen und das Ausbildungspersonal aufzustocken. So wurde Marco Rödel, Feuerwehrausbilder aus Marktleugast, als Nachfolger von Manuel Steinl zum Kreisbrandmeister für Ausbildung ernannt.

Modulare Truppausbildung

Rödel wird künftig seine Kraft vor allem in die modulare Truppausbildung stecken, um für künftige Feuerwehranwärter die nötigen Arbeits- und Rechtsgrundlagen vermitteln zu können.

Auch im Bereich der Einsatzleitung stärkt der Landkreis die Feuerwehr und den Katastrophenschutz. Zur Bewältigung besonderer Lagen hält der Kreis einen organisatorischen Bereich vor, der im Ernstfall dem örtlichen Einsatzleiter zur Seite steht. Neu zum Kreisbrandmeister ernannt wurde hierfür Marcel Hocquel von der Kulmbacher Feuerwehr.

Landrat Klaus Peter Söllner ging bei der Sitzung auch auf die Neuausrichtung der Zuschussrichtlinien des Landkreises für Feuerwehrbeschaffung ein. So wurden zwei Drehleitern gekauft, die in der ersten Jahreshälfte 2020 bei den Feuerwehren Stadtsteinach und Thurnau stationiert werden. Zusätzlich werden zwei Gerätewagen Logistik beschafft und den Feuerwehren zur Verfügung gestellt. Abgerundet wird die Beschaffungswelle mit einem neuen Einsatzleitwagen der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung. "Der Landkreis hat die Zeichen der Zeit erkannt und die Zuschussrichtlinien entsprechend aufgestockt. Hier gilt mein Dank auch allen Kreisräten", so Söllner.

Oberbürgermeister Henry Schramm, der auch für seine Bürgermeisterkollegen Franz Schrepfer aus Stadtsteinach und Franz Uome aus Marktleugast sprach, freute sich über diese weitereichenden Entscheidungen und gratulierte den ernannten Führungskräften. "Ich komme viel rum und kann somit bestätigen, dass die Feuerwehren in Stadt und Landkreis Kulmbach gute Arbeit leisten." red