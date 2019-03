Landkreis startet Veranstaltungsreihe "Medienkompetenz" - erste Termine

Der Landkreis bietet laut Mitteilung eine neue Veranstaltungsreihe "Medienkompetenz" an. Die vom Bildungsbüro des Landkreises organisierte Reihe startet im März und April unter dem Motto "Raum für Bildung". In elf Gemeinden und in der Stadt Bamberg finden 16 Veranstaltungen mit Vorträgen und Workshops statt. Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren sollen demnach ebenso wie Lehrkräfte oder Pädagogen Informationen zu aktuellen Medienthemen erhalten.

Die Palette an Themen reicht laut Mitteilung des Landratsamts von Passwortsicherheit und Datenschutz über Handynutzung in Familien bis hin zu medienpädagogischen Konzepten in Kitas und Schulen. Ein Überblick über die ersten Termine:

Los geht es in Priesendorf am 12. März um 19 Uhr mit dem Thema "Medien in der Familie: Handy und Smartphone". Im Laufe ihrer Grundschulzeit bekommen viele Kinder ein eigenes Mobiltelefon, das dann oft zu einem Konfliktthema in der Familie wird. Wie Eltern ihr Kind im Umgang mit dem Handy oder Smartphone begleiten und fördern können, ist zentrales Thema des Elternabends.

Zielgruppe sind Eltern von Sechs- bis Zehnjährigen, der Eintritt ist kostenlos. Veranstaltungsort ist der Familienstützpunkt Kath. Kindertagesstätte St. Anna, Am Kindergarten 1, Priesendorf. Der Elternabend wird vom Medienpädagogischen Referentennetzwerk Bayern durchgeführt, einem Angebot der Stiftung Medienpädagogik Bayern. Referent: Florian Meyer. Das Projekt wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.

Weiter geht es am 14. März ab 19 Uhr in Rattelsdorf mit dem Thema "Medien in der Familie: Wie viel darf's denn sein?". Jochen Fiedler von der Stiftung Medienpädagogik Bayern hilft Eltern und Erzieher, Antworten auf ihre Fragen zu bekommen und mögliche Ängste zum Thema Mediennutzung abzubauen. Die Medienerziehung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren steht im Mittelpunkt des Elternabends. Veranstaltungsort ist der Kindergarten Rattelsdorf, Joseph-Babo-Straße 16, Rattelsdorf

Am 15. März findet von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr in Burgebrach die "Digitalisierungsmesse" - Digitale Bildung an Schulen in der Region Bamberg statt. Die Messe dient dazu, die Medienkonzeptteams aller Schulen aus Stadt und Landkreis sowie Vertreter der Sachaufwandsträger über Möglichkeiten der Ausstattung mit Hard- und Software, die technische Infrastruktur sowie sinnvolle Medienkonzepte zu informieren. Veranstaltungsort: Grund- und Mittelschule Burgebrach, Grasmannsdorfer Str. 3, Burgebrach.

Ebenso am 15. März hält dann Ute Schmid, Professorin für Angewandte Informatik an der Universität Bamberg von 16.30 Uhr bis 18 Uhr den Vortrag "Digitale Medien im Kindergarten- und Grundschulalter". Inzwischen wird es immer wichtiger, dass Kindergarten und Grundschule den Umgang mit digitalen Medien sinnvoll unterfüttern. Kinder sollen in die Lage versetzt werden, reflektiert, kompetent und kreativ mit Medien umzugehen. Im Vortrag werden grundlegende Perspektiven auf den Umgang mit digitalen Medien in der Kindheit aufgezeigt sowie ein altersgerechtes Angebot zur Auseinandersetzung mit Computermedien vorgestellt. Ute Schmid bietet im Rahmen der Forschungsgruppe Elementarinformatik seit mehr als zehn Jahren Workshops für Kinder an. Veranstaltungsort: Grund- und Mittelschule Burgebrach, Grasmannsdorfer Str. 3, Burgebrach

Einen Überblick über alle Veranstaltungen sowie die Möglichkeit der Anmeldung gibt es im Internet unter www.raum-fuer-bildung-bamberg.de red