Landkreis soll E-Bikes fördern

Auf Initiative der SPD-Kreisräte Wolfgang Brühl (Eltmann) und Paul Hümmer (Sand) hat die SPD-Kreistagsfraktion bei Landrat Wilhelm Schneider den Antrag eingereicht, der Kreistag möge den Beitritt des Landkreises zur "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" beschließen. Ein gut ausgebautes und beschildertes Radwegenetz sei bereits vorhanden, nun gelte es, die infrastrukturelle Qualität zu verbessern, argumentieren die beiden Initiatoren des SPD-Antrages. Die beiden SPD-Kreisräte erachten insbesondere den Themenbereich des E-Bikes als verbesserungsfähig. So sollte in jedem Ort an den zentralen Plätzen, oft seien es die Rathausplätze, eine Ladestelle für E-Bikes zur Regel werden. red