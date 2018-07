Landkreis sammelt gefährliche Abfälle

Damit die Wartezeit zwischen der Frühjahrs- und Herbstsammlung nicht zu lange wird, lässt die Abfallwirtschaft des Landkreises Bamberg auch im Sommer 2018 in den größeren Städten und Gemeinden an den beiden kom-menden Samstagen Sammelstellen für "gefährliche Abfälle" einrichten.

Folgende Standorte und -zeiten sind vorgesehen und können von allen Landkreisbürgern genutzt werden: Samstag, 7. Juli: Hallstadt (Parkplatz beim Sportheim des SVH, 8.30 bis 10 Uhr), Breitengüßbach (Parkplatz am Tennisheim, Schulstraße, 10.15 bis 11.45 Uhr), Scheßlitz (Parkplatz am alten Bahnhof, 12.15 bis 13.45 Uhr), Memmelsdorf (gemeindlicher Bauhof, Bahnhofstraße, 14 bis 15.30 Uhr); Samstag, 14. Juli: Burgebrach (Parkplatz neben der Steigerwaldhalle, 8.30 bis 10 Uhr), Stegaurach (gemeindlicher Bauhof, Hartlandener Straße, 10.30 bis 12 Uhr), Hirschaid (Leimhüll 33, gemeindlicher Bauhof, 12.30 bis 14.30 Uhr).

An den Sammelstellen steht wie gewohnt ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis beauftragten Entsorgungsdienstleisters zur Verfügung, um "gefährliche" Abfälle entgegenzunehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt werden dürfen. Dazu gehören beispielsweise Behälter, Flaschen oder Tuben mit den orangen Gefahrstoffsymbolen "ätzend", "gesundheitsschädlich", "reizend", "leichtentzündlich", "giftig" bzw. "sehr giftig". Auch Holzschutzmittel, Energiesparlampen (jedoch keine Leuchtstoffröhren; diese bitte zum Wertstoffhof!), Feuerlöscher und Batterien können abgegeben werden. Nicht angenommen werden dagegen unter anderem Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl), Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altreifen und Druckgasflaschen.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter der Rufnummer 0951/85-706 bzw. 85-708 zur Verfügung. red