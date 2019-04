Landkreis sammelt Folien

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge bietet am Samstag, 27. April, (Zeil: Freitag, 26. April) eine weitere Sammelaktion für Folien aus der Landwirtschaft an. Es besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Abgabe von Silofolien, Teichfolien, Abdeckfolien, Wachstumsfolien und Stretchfolien.

Netzfolien, verschnürte oder in Säcken verpackte Folien sind von der Annahme zwingend ausgeschlossen, teilte das Landratsamt in Haßfurt mit. Gleiches gilt für Bewässerungsschläuche. Nicht angenommen werden zudem grundsätzlich alle Netze und Schnüre, da diese nicht verwertbar sind und deshalb als Restmüll entsorgt werden müssen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Dünge- und Saatgutsäcke ganzjährig in den örtlichen Wertstoffhöfen abgegeben werden können. Diese sind regelmäßig in die Folienbehälter zu werfen, informiert die Behörde weiter.

Das angelieferte Folienmaterial muss besenrein, das heißt, frei von Sand- und Erdanhaftungen und frei von Störstoffen (Kunststoffschnüre, Steine sowie Holz, Aufkleber) sein. red