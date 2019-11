Landkreis Lichtenfels führend in Oberfranken

Das Statistische Landesamt hat bayernweit die Werte für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 2017 berechnet. Mit 35 160 Euro liegt der Landkreis Lichtenfels auf Platz 1 unter den oberfränkischen Landkreisen. "Bemerkenswert", so Landrat Christian Meißner in einer Pressemitteilung, "ist, dass der Landkreis diesen Platz mindestens seit dem Jahr 2000 innehat. Wieder ist der kleinste Landkreis der stärkste Landkreis in Oberfranken." red