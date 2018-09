Landkreis lädt zu "Famifun"

Zaubereien, Gauklereien, Livemusik und viele spannende Spielestationen präsentiert das diesjährige "Famifun"-Familienfest des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Es findet am Samstag, 22. September, auf dem Gelände der Schule in Adelsdorf, Obere Bachgasse 21, statt. Ab 13 Uhr wird ein buntes Programm geboten, bei dem nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten kommen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Rund 40 Stationen bieten ausgiebig Spaß, Spiel und Information. Für Kinder ist vom spannenden Abenteuerparcours über Glitzertattoo, Slacklining bis zum Zielspritzen bei der Feuerwehr alles dabei. Die Kleinsten können sich im Bambini-Bereich austoben. Der Eintritt ist kostenlos.

Das bunte Bühnenprogramm gestalten viele einheimische Talente mit Musik, Tanz und akrobatischen Auftritten. Darüber hinaus begeistern Künstler wie Marcelini und Oskar, der sprechende Hund, Monsieur Chocolat sowie das Gaukler-Duo Schenk-Spaß mit ihrer Zauber- und Feuershow das Publikum.

Essen aus dem Foodtruck

Vielfalt ist nicht nur das Motto im Programm, sondern auch bei der Kulinarik. Neben der traditionellen Bratwurst, Kaffee und Kuchen, sorgen verschiedene Foodtrucks für ein abwechslungsreiches Angebot.

Details zu Programm und Fest gibt es auf Facebook unter famifun.erh oder unter www.buendnis-fuer-familie.de/famifun und beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Bündnis für Familie, Katja Engelbrecht-Adler, Telefon 09131/8031492, E-Mail: familie@erlangen-hoechstadt.de. red