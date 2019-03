Landkreis investiert 6,18 Millionen Euro in Schulen und Kultur

Karl-Heinz Hofmann Kronach — Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Landkreises Kronach befasste sich in seiner Sitzung am Dienstag im Landratsamt mit der Digitalisierung von Schulen und der Generalsanierung des VHS-Gebäudes. Und er beschloss den Haushalt 2019 als Empfehlung für den Kreistag.

Den die Bereiche Schule, Kultur und Sport betreffenden Teilen des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2019 wurde vorbehaltlich der Beschlussfassung im Kreistag einstimmiges Votum erteilt. Landratsstellvertreter Gerhard Wunder leitete in Vertretung von Landrat Klaus Löffler die Sitzung und betonte eingangs, dass vor allem Bildung, aber auch Kultur und Sport einen Schwerpunkt in der Förderung durch den Landkreis darstellen. Dies verdeutlichen auch die geplanten Investitionen für 2019 mit einer Summe von 6,18 Millionen Euro für Schule und Kultur. Kreiskämmerer Günter Daum erörterte die Haushalts- Ansätze.

So seien für Schulen rund 2,53 Millionen Euro und für Kultur 3,65 Millionen Euro Investitionsvolumen angesetzt. Nach dem weitgehenden Abschluss der drei großen Generalsanierungen im Fachklassentrakt des Schulzentrum, im Kaspar-Zeuß-Gymnasium und im Kreiskulturraum werden 2019 mit der Generalsanierung des VHS-Gebäudes, der Erneuerung der Heizzentralen an der Berufsschule und am Schulzentrum sowie einer Ausstattungs- und Digitalisierungsoffensive an allen Schulen neue Investitionsschwerpunkte gesetzt.

Mit den geplanten Maßnahmen bilden die Bereiche Schule und Kultur auch in Zukunft die dominierenden Investitionsschwerpunkte des Kreishaushalts, so Kreiskämmerer Daum. Auf längere Sicht hat man auch die Generalsanierung der Berufsschule und eine räumliche Erweiterung der Berufsfachschule für Musik im Blick.

Für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Masterplan Bayern digital" sind 430 000 Euro eingeplant. In Teilbereichen liegen bereits umsetzungsfähige Konzepte vor. Bezüglich der Infrastrukturförderung (zum Beispiel flächendeckendes WLAN) müssen noch die Förder-Richtlinien des Bundes abgewartet werden. Auch bei der Glasfaseranbindung sei man am Ball und habe 300 000 Euro eingestellt.

Die Breitbandanbindung der Schulen entspricht nicht ansatzweise den aktuellen Anforderungen, merkt Daum kritisch an. Vor allem gilt dies für die Realschule I und die Schulen am Schulzentrum. Der Landkreis hat deshalb unmittelbar nach Inkrafttreten des Glasfaserförderprogramms für Schulen ein Planungsbüro mit der Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen beauftragt. Dennoch hat der Landkreis Kronach im Jahr 2018 bereits eine Million Euro in die Digitalisierung investiert, dank der Unterstützung durch den Freistaat mit rund 900 000 Euro.

Sinkende Schülerzahlen

Daum informierte auch über aktuelle Schülerzahlen. Insgesamt hat sich die Schülerzahl im Schuljahr 2018/2019 an den Kreisschulen um 245 auf 3762 Schüler reduziert (Vorjahr 3997). Die Gymnasien besuchen 1348 Schüler (minus 89), die Realschulen 1064 Schüler (minus 42). An beruflichen Schulen werden 1340 Schüler (minus 114) unterrichtet. Unter Einbeziehung der Schüler der Pestalozzi-Schule (154 Schüler) und der Berufsfachschule für Musik (61 Schüler), für die der Landkreis anteilig den Schulaufwand mitfinanziert, trägt der Landkreis den Sachaufwand für 3961 Schüler (Vorjahr 4192) und damit für die weitaus meisten Schüler im Kreisgebiet, nämlich über 55 Prozent.

Hinzu kommen circa 600 Gastschüler aus anderen Gebietskörperschaften, somit beläuft sich der schulische Sachaufwand auf rund 4500 Schüler. 249 Schüler nehmen ein Ganztagesangebot wahr.

Insgesamt weist der Haushaltsentwurf 2019 für Schule/Kultur/Sport im Verwaltungshaushalt Ausgaben in Höhe von 9,575 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt von 6,182 Millionen Euro aus, dies entspricht einem Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt von 6,848 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt liegt der Zuschussbedarf bei 1,974 Millionen Euro.