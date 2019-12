Der Landkreis Haßberge bleibt "Gesundheitsregion plus". Der Zuwendungsbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zur Förderung für weitere fünf Jahre ist eingetroffen: Kurz vor Jahresende kam die Mitteilung, dass der Landkreis erneut mit bis zu 250 000 Euro gefördert wird. Der Landkreis kann somit bis zum Jahr 2024 weiterhin den Titel "Gesundheitsregion plus" tragen.

Klare Zielsetzung

Als sich der Landkreis Haßberge Mitte 2015 um den Titel "Gesundheitsregion plus" bewarb, war das Ziel klar: Es galt, die Gesundheitsvoraussetzungen der Bewohner des Landkreises zu verbessern oder diese zumindest bei der eigenen Gesunderhaltung gezielt zu unterstützen und gute Voraussetzungen dafür zu schaffen.

"In den vergangenen viereinhalb Jahren konnten wir im Rahmen der ,Gesundheitsregion plus‘ bereits einiges erreichen und wichtige Maßnahmen anstoßen. Uns ist aber natürlich bewusst, dass es sich dabei um einen kontinuierlichen Prozess handelt, der stetig weiterentwickelt werden muss", sagt Landrat Wilhelm Schneider. Aus diesem Grund war für ihn klar, dass die "Gesundheitsregion plus" auch ohne die vom Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerium in Aussicht gestellten Fördermittel fortgeführt werden sollte. Inzwischen tragen 50 bayerische Landkreise und kreisfreie Städte den Titel "Gesundheitsregion plus". red