Landkreis hält gut mit

Die Teilnehmer des bisherigen BTTV-Kreises Rhön hielten bei den drei Turnieren für Jugendliche auf höherer Ebene sehr gut mit. Beim bayerischen Top 10-Turnier in Burgau gewann Jakob Schäfer aus Bad Königshofen bei den Schülern B (8:1) vor seinen punktgleichen Vereinskameraden Konrad Haase (aus Garitz) und Maximilian Dreher (je 7:2).

Beim 1. nordbayerischen Ranglistenturnier in Ochsenfurt schnitt Marie Hanke (TV/DJK Hammelburg) mit dem sechsten Platz bei den Mädchen am besten ab. Lara Hein (TSV Arnshausen) wurde Zwölfte. Bei den Schülerinnen A wurde Annika Sell (TV/DJK Hammelburg) Achte.

Beim Verbandsentscheid der mini-Meisterschaften in Wackersdorf (Oberpfalz) wurde Niklas Voll (Aschach) bei den Jungen I Neunter, Tamino Rehberger (Elfershausen) 17. Bei den Mädchen II wurde Marcella Diener (Langendorf) 13., bei den Mädchen III wurde Klara Schuster (Hammelburg) Neunte. kzi