Landkreis-Fotorätsel jetzt digital

Der Kreisjugendring (KJR) Bamberg-Land stellt ab sofort auf seiner Plattform www.fotoraetsel.kjr-bamberg-land.de das schon seit vielen Jahren etablierte Fotorätsel für alle 3. und 4. Schulklassen der Grundschulen im Landkreis Bamberg in seiner inzwischen 12. Ausgabe vor. Die Autoren haben heuer einen Schwerpunkt auf die Erkundung der Flusslandschaft des Landkreises gelegt. Hier müssen wichtige große und kleine Flüsse an Hand von Hinweisen zu ihrer Bestimmung und ihren Wasserläufen gefunden werden. Ein Ausflug in die süße Welt des Beerenobstes dokumentiert die Fülle der heimischen Früchte auf unseren Speisezetteln. Die Heimatforscher des Kreisjugendringes beleuchten in der Rubrik "Natur und Kultur" auch manche ortstypischen Besonderheiten und Geheimnisse in Flora und Fauna. Für das schnelle Lösen der Aufgaben erhalten die Schulklassen Geldpreise, die zum Ende des Schuljahres überreicht werden. red