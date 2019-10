Das Landkreis-Erntedankfest findet am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 16 Uhr auf dem Hof der Familie Rudolph (Oberndorf 12) in Oberndorf bei Möhrendorf statt. Der Eintritt ist frei. Unter anderem gibt es eine Führung zu den historischen Wasserrädern an der Regnitz, es wird gezeigt, wie das traditionelle Seilerhandwerk funktioniert, es gibt eine Parade der Bulldogfreunde aus Buch bei Weisendorf, Gesang und Tanz aus der Region sowie ab 12 Uhr ein Kinderprogramm. red