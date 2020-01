Landkreis-FDP stellt sich auf

Zur Aufstellungsversammlung für die Kreistagswahl 2020 begrüßte Jobst Giehler, Vorsitzender des Kreisverbandes der FDP Bamberg, in Burgebrach die Mitglieder. Mit großer Geschlossenheit stimmten diese der vorgeschlagenen Kreistagsliste für die Kommunalwahlen zu.

Angeführt wird die Liste vom derzeitigen Kreisrat Liebhard Löffler. Durch seine zwölfjährige Erfahrung im Kreisparlament, in verschiedensten Ausschüssen und seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Kreis-Krankenhäuser und Pflegeheime verfügt er über eine große Kompetenz und eine ausgezeichnete Vernetzung, heißt es in dem Pressebericht der FDP. Gleich darauf folgt der 19-jährige Landratskandidat und Schüler Marco Strube, der mit viel Engagement und Elan für frischen Wind sorgen will. Mit diesen beiden Spitzenkandidaten habe man zwei Eckpfeiler für die FDP-Arbeit im Landkreis Bamberg, die das Ziel hat, alle Generationen mit einzuschließen.

Altersmäßig dazwischen finden sich zahlreiche Kandidaten mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Kompetenzen. Mit Edith Beier-Schmidt auf Position drei hat die FDP eine kompetente Frau an der Spitze ihrer Liste. Als Krankenschwester engagiert sie sich vor allem in den Bereichen Pflege und Gesundheit. Auf Platz vier steht der FDP-Bürgermeisterkandidat Martin Wünsche aus Hirschaid. Der selbstständige Unternehmer Marc Wernicke aus Gundelsheim unterstützt die Kreistagsliste auf Platz fünf. Mit dem Zapfendorfer Sven Bachmann auf Platz sechs ist das Spitzenteam komplettiert.

Insgesamt konnte die Liste mit Personen aus über zwanzig Gemeinden des Landkreises gefüllt werden. Die Kreistagsliste der FDP überzeuge außerdem mit einer enormen Vielfalt an Berufen und einer ausgewogenen Altersstruktur. red