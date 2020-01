Landkreis bereitet die Verbrauchermesse "Kulinea" vor

Der Landkreis Haßberge veranstaltet zum vierten Mal die regionale Erzeuger- und Verbrauchermesse "Kulinea". Dabei verwandelt sich die Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil in einen Marktplatz regionaler Köstlichkeiten. Rund 30 Direktvermarkter und regionale Erzeuger aus dem Landkreis Haßberge und der nahen Umgebung haben ihre Teilnahme zugesagt, wie das Landratsamt am Freitag informierte. Von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, erwartet die Messebesucher die Vielfalt regionaler Spezialitäten. Landrat Wilhelm Schneider ist überzeugt: "Der Planungs- und Organisationsaufwand für die ,Kulinea' lohnt sich in jedem Fall. Gäste aus nah und fern erhalten auf der Messe die einzigartige Möglichkeit, mit zahlreichen Erzeugern aus der Region persönlich in Kontakt zu treten und sich aus erster Hand über die Produkte und deren Herstellung zu informieren. Mit der ,Kulinea' erleben die Verbraucher unmittelbar, dass regionales Einkaufen weit über den gewöhnlichen Konsum hinausgeht und auch der Genuss dabei nicht zu kurz kommt." Weitere Informationen zur Messe sowie eine detaillierte Übersicht der Aussteller 2020 sind im Internet unter www.kulinea.de erhältlich. Unser Bild entstand bei einer früheren Messe in der Tuchangerhalle. Foto: Sonja Gerstenkorn