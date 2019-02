Landkreis bekommt deutlich mehr, die Stadt Kulmbach deutlich weniger

Gestern wurde in München die Höhe der Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Kulmbach sowie die kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden bekanntgegeben. So steigen die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis als Gebietskörperschaft um 669 860 Euro auf jetzt 13,404 Millionen Euro an. Das entspricht einem Plus von etwa fünf Prozent.

Mal mehr, mal weniger

Dagegen müssen sich Kommunen insgesamt mit gut einer Million Euro weniger zufrieden geben. Mehr Geld als im Vorjahr erhalten Guttenberg, Harsdorf, Himmelkron, Ködnitz, Ludwigschorgast, Marktschorgast, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Rugendorf, Stadtsteinach, Trebgast, Untersteinach, Wirsberg und Wonsees. Mit weniger Zuweisungen müssen Grafengehaig, Kulmbach, Kupferberg, Mainleus, Marktleugast, Presseck und Thurnau auskommen.

"Im Gegensatz zu den meisten Fördertöpfen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nicht zweckgebunden. Deshalb können die Kommunen über die Verwendung der Mittel frei entscheiden", teilte gestern die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Aures mit. Mehr Schlüsselzuweisungen führten folglich zu mehr finanziellem Handlungsspielraum "und damit zu mehr Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Landkreis".

Die SPD-Landtagsfraktion und die kommunalen Spitzenverbände forderten seit Jahren eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der Haushalte von Städten, Landkreisen und Gemeinden, so Aures. Dafür müsse aber der kommunale Anteil an den staatlichen Steuereinnahmen, die sogenannte Verbundquote, erhöht werden. "Der kommunale Anteil am allgemeinen Steuerverbund muss schrittweise von aktuell 12,75 Prozent auf 15 Prozent ansteigen."

Niedrigste Verbundquote

Die Landtagsabgeordnete weist darauf hin, dass Bayern mit 12,75 Prozent sogar die niedrigste Verbundquote in ganz Deutschland hat. In Baden-Württemberg liegt der Wert bei deutlich höheren 23 Prozent.

Laut Aures ist es nicht nachvollziehbar, warum die Staatsregierung erst gestern die Schlüsselzuweisungen für das bereits laufende Haushaltsjahr bekanntgegeben hat. Schließlich benötigten die Kommunen Planungssicherheit. "Schuld an dieser Verzögerung ist die Staatsregierung, die viel zu spät mit der Aufstellung des neuen Doppelhaushaltes für den Freistaat begonnen hat", betont die Abgeordnete.

"Unsere Region wird auch 2019 von den Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern profitieren. In diesem Jahr fließen 29,81 Millionen Euro ", sagte der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. Die kreisangehörigen Gemeinden erhielten zusammen 16,406 Millionen Euro, der Landkreis 13,404 Millionen Euro. "Damit steigen die Schlüsselzuweisungen in Kulmbach zumindest auf Landkreisebene weiter an", so Schöffel.

Auf gemeindlicher Ebene würden die Zahlen im Landkreis Kulmbach leicht sinken. Das liege insbesondere an den geringeren Schlüsselzuweisungen für die Stadt Kulmbach (vormals 3,7 Millionen Euro, jetzt 1,8 Millionen Euro). Himmelkron erhalte mit 274 000 Euro mehr als doppelt so hohe Schlüsselzuweisungen wie im Vorjahr. Die meisten Schlüsselzuweisungen im Landkreis erhielten mit jeweils mehr als einer Million Euro Kulmbach, Mainleus, Marktleugast, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Stadtsteinach und Thurnau.

Die einzige Gemeinde ohne Schlüsselzuweisungen im Landkreis Kulmbach bleibt aufgrund der sehr hohen Steuerkraft der Markt Kasendorf. red

Alle Zahlen

Nachfolgend die Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Kulmbach: Grafengehaig 489 140 Euro Guttenberg 231 216 Euro Harsdorf 352 272 Euro Himmelkron 272 608 Euro Kasendorf 0 Euro Ködnitz 656 088 Euro Kulmbach 1 860 248 Euro Kupferberg 332 548 Euro Ludwigschorgast 392 968 Euro Mainleus 1 683 476 Euro Marktleugast 1 512 280 Euro Marktschorgast 467 208 Euro Neudrossenfeld 1 103 076 Euro Neuenmarkt 1 178 036 Euro Presseck 987 648 Euro Rugendorf 311 156 Euro Stadtsteinach 1 198 040 Euro Thurnau 1 163 320 Euro Trebgast 627 016 Euro Untersteinach 557 096 Euro Wirsberg 523 412 Euro Wonsees 507 228 Euro Landkreis Kulmbach 13 404 084 Euro