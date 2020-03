Landkreis Bamberg will Vereine und Verbände unterstützen

Der Kreistag soll eine Soforthilfe für Vereine, Verbände und Organisationen beschließen. Landrat Johann Kalb (CSU) wolle - in Absprache mit seinen beiden Stellvertretern Johann Pfister (BBL) und Rüdiger Gerst (CSU) - den Kreisgremien ein Hilfspaket mit einem Volumen von 1,5 Millionen-Euro vorschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Das Geld soll Vereinen, Verbänden und Organisationen helfen, "die durch die Corona-Krise in Schieflage geraten sind oder geraten werden". Zuvor hatte bereits der Bundestagsabgeordnete und Kreisrat Anderas Schwarz (SPD) einen "Fonds: Vereine und Verbände" vorgeschlagen, um "schnellstmöglich und unbürokratisch Unterstützung zu gewähren".

"Ziel der Maßnahmen ist es, die Folgen der Corona-Krise betroffenen Organisationen im Landkreis Bamberg durch unbürokratische und schnelle Hilfe abzusichern", heißt es nun auch vonseiten des Landrats. "Wir haben in den vergangenen Jahren solide gut gewirtschaftet. Das gibt uns in dieser Situation von internationaler Tragweite den entsprechenden Spielraum", wird Kalb zitiert. "Ich bin mir sicher, dass wir diesen Weg gemeinsam mit den Kommunen im Kreis gehen werden."

Einladung zur Besprechung

Neben dem Schutz der Bevölkerung und der bestmöglichen Versorgung der Betroffenen stehe der Erhalt der lebendigen Vereinskultur und der Schutz der regionalen Vielfalt im Vordergrund.

Bereits in der kommenden Woche sollen Vereine, Verbände und Organisationen eingeladen werden, um die konkrete Ausgestaltung der Hilfsmaßnahmen zu besprechen.

Landrat Kalb kündigte zudem an, sich in der kommenden Woche gemeinsam mit dem Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) mit den Spitzenvertretern der Wirtschaft und der Gewerkschaften treffen zu wollen, um diverse Unterstützungsmaßnahmen zu besprechen. red