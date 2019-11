Landkreis Bamberg reduziert CO2 -Emissionen

Das Landratsamt Bamberg wird ab 2020 an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bamberg angeschlossen und bezieht künftig seine Wärme vom Müllheizkraftwerk. "Wir reduzieren die Kohlendioxid-Emissionen dadurch um 74 Prozent", so Landrat Johann Kalb (CSU), der mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzendem der Stadtwerke Bamberg einen entsprechenden Vertrag unterzeichnete.

Angestoßen haben diese Weichenstellung die Regionalwerke Bamberg als Energiedienstleister für den Landkreis Bamberg. "Wir stellen regelmäßig alles auf den Prüfstand mit dem Ziel, die Energieversorgung unserer Kunden möglichst klimaneutral zu gestalten", so Regionalwerke-Geschäftsführer Robert Martin in der Mitteilung. Bisher wird das Landratsamt über einen Gaskessel im Posthochhaus versorgt. Durch den Anschluss an das Fernwärmenetz spart der Landkreis rund 120 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ein, also rund 74 Prozent seiner CO2 -Emissionen von derzeit 165,19 Tonnen.

Bereits 2012 hatte sich der Landkreis entschieden, die bisher installierte Gasheizung durch eine Heizungsanlage im Posthochhaus zu ersetzen. red