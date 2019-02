Landkreis Bamberg boomt bei Touristen

Der Landkreis Bamberg kann sich zum dritten Mal in Folge über Rekordzahlen im Tourismus freuen. Das belegen die aktuellen Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik. So gab es 2018 im gewerblichen Sektor (Betriebe mit zehn oder mehr Betten, inkl. Camping) mit 217 783 Gästeankünften eine Konsolidierung auf hohem Niveau, bei den Übernachtungen erfolgte nach den Rekordzuwächsen 2016 und 2017 mit insgesamt 11,5 % nun nochmals eine Zunahme von 1,9 % auf nun 409 397. Im Schnitt blieben die Gäste für rund 1,9 Tage im Landkreis, die Bettenauslastung stieg auf 35,2 %.

"Der Landkreis liegt mit den Zuwachsraten der vergangenen Jahre im oberfränkischen Vergleich mit an der Spitze. Innerhalb der letzten zehn Jahre betrug der Zuwachs bei den Übernachtungen im Landkreis rund 18,5 %. Zusammen mit der Stadt Bamberg haben wir erneut deutlich die Zahl von einer Million Übernachtungen überschritten", freut sich Landrat Johann Kalb (CSU) in der Mitteilung aus dem Landratsamt.

Die Zahlen würden erneut die hohe Attraktivität des Landkreises für Gäste aus dem In- und Ausland unterstreichen. So habe die weiterhin starke Nachfrage im Inlandtourismus sowie der Trend zu naturnahen "Outdoor"-Aktivitäten wie Radfahren und Wandern zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Es kamen vor allem Gäste aus den Bundesländern Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen ins Bamberger Land. Aber auch bei den Gästen aus dem Ausland konnte mit rund 49 700 Übernachtungen, ein Anteil von immerhin 12,1% an allen Übernachtungen, ein Zuwachs von 4,7 % verzeichnet werden.

Im Schnitt blieben die Gäste wie im Vorjahr für rund 1,9 Tage im Landkreis, hier sei noch Luft nach oben. Die Bettenkapazität in den erfassten 78 gewerblichen Betrieben lag bei 3143 Betten (je Jahresdurchschnitt), die Bettenauslastung stieg auf nunmehr 35,2 %.

Auch Privatquartiere gefragt

Zu den positiven Zahlen aus dem gewerblichen Bereich kommen die nicht in der offiziellen Statistik erfassten Übernachtungen in Privatquartieren mit weniger als zehn Betten: Aktuell sind rund 200 Anbieter von Ferienwohnungen und Privatzimmern mit geschätzten rund 180 000 Übernachtungen im Landkreis registriert, die einen zunehmend größeren Anteil im Übernachtungssektor bilden.

Betrachtet man einzelne Gemeinden im Landkreis, sind deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Übernachtungszahlen in den vergangenen Jahren erkennbar: Vor allem Heiligenstadt, Rattelsdorf, Schlüsselfeld und Strullendorf konnten hohe Zuwächse verzeichnen. Ursache sind unter anderem neue, qualitativ hochwertige Übernachtungsangebote in diesen Gemeinden, die zusätzliche Kapazitäten für Gäste schaffen.

Die Rolle des Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor im Landkreis Bamberg sei unumstritten. Nach einer neuen Studie aus dem Jahr 2018 der DWiF-Consulting GmbH wird durch Übernachtungsgäste und rund fünf Millionen Tagesbesucher ein Bruttoumsatz von 164 Millionen Euro im Landkreis im Tourismus erwirtschaftet.

Seitens des Landkreises werden als besondere Herausforderungen die weitere Förderung qualitativ hochwertiger Übernachtungs- und Gastronomieangebote und die verstärkte Entwicklung und Vermarktung von familienfreundlichen Angeboten gesehen. So plant der Landkreis in diesem Jahr unter anderem die Erstellung eines Hotelentwicklungskonzeptes sowie eine Family-Aktiv-App für familienfreundliche Urlaubs- und Freizeitangebote im Bamberger Land.

Außerdem wird die in Kooperation mit dem Bamberg Tourismus & Kongress Service 2017 konzipierte "Bamberger LandCard" ab April mit neuen integrierten Leistungen und rabattierten Angeboten Gäste zu einem längeren Urlaub im Bamberger Land animieren. Und das Thema Genuss soll künftig noch weiter in den Mittelpunkt des touristischen Marketings gerückt werden. "Der Landkreis Bamberg kann sich uneingeschränkt als der Genusslandkreis deutschlandweit positionieren", so Landrat Kalb. "Neben gutem Essen, regionalen Spezialitäten und dem heimischen Bier sind die natürliche Vielfalt und die hohe Lebensqualität im Bamberger Land Grundlage für einen genussvollen Urlaubsaufenthalt für Gäste aus aller Welt."