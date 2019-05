Landjugend im Einsatz

Michael Kießling, Arbeitskreissprecher für Jugend- und Gesellschaftspolitik im Landjugend-Bezirksverband Oberfranken weist auf die Vorbildfunktion der "#landgemacht-Aktionen" hin. Jugendliche setzten in ihren Regionen gemeinnützige Projekte um.

"Wir haben in diesem Rahmen unsere ,Heimatwurzel-Aktion' am Start. Zusammen mit unseren Baumpaten werden wir bis Oktober in Oberfranken 70 Bäume pflanzen und gleichzeitig auf das 70-jährige Bestehen unseres Grundgesetzes aufmerksam machen", so Kießling.

Die Landjugend möchte sich mit der Pflanzaktion für die Demokratie und Werte unserer Gesellschaft einsetzen und den ländlichen Raum zur lebenswerten Heimat machen. Das Volksbegehren und die Auswirkungen für die Landwirtschaft prägten auch die Gespräche rund um die Baumpflanzaktion am Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach mit Landrat Klaus Peter Söllner. Die 70 "Grundgesetzbäume" sind gleichzeitig auch ein Beitrag zum Tag der Artenvielfalt. red