Das Thema des Landfrauentages am Donnerstag, 14. März, lautet "Im Dialog bleiben". Beginn ist um 13 Uhr in der Forchheimer Jahn-Kulturhalle mit der Begrüßung durch die Kreisbäuerin Rosi Kraus. Für die Veranstaltung konnte Pfarrer Christoph Kreitmeir gewonnen werden, der zum Thema "Hast du Angst? Sei mutig!" sprechen wird. Außerdem wird sich die Stadt Forchheim mit ihren umliegenden Ortsverbänden des Bayerischen Bauernverbands vorstellen. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung wird in bewährter Weise der Landfrauenchor des Bauernverbands aus Forchheim übernehmen. red