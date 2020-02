Landfrauengruppen sind ein "großes Rad"

Zur Gebietsversammlung des Bayerischen Bauernverbandes in Weilersbach hatte Ortsbäuerin Juliane Dürrbeck auch namens der Ortsverbände Unterweilersbach und Reifenberg ins Gasthaus Hubert Reichelt eingeladen. Mehr als 40 Frauen und auch einige Männer erlebten einen kurzweiligen und informativen Nachmittag.

"Ich weiß, es ist nicht immer einfach", sagte Kreisbäuerin Rosi Kraus, die die Landfrauengruppen als "großes Rad" sieht, "in dem jedes Rädchen zählt". Im Vorjahr hatten 60 Aktionen der Landfrauengruppen stattgefunden, dazu elf Gebietsversammlungen. Erstmals stand auf dem Jahresprogramm ein "Bauernhof-Frühstück", und zum Thema "Rettet die Bienen" wurden Balkonkästen mit Kindern bepflanzt - die Kinder waren begeistert.

Als eine "große Leistung" bezeichnete Rosi Kraus den Kaffee- und Kuchenverkauf der Landfrauen beim Kreiserntedankfest in Muggendorf, das alljährlich am ersten Sonntag im Oktober gefeiert wird. Der Landfrauentag finde heuer am 5. März erstmals in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach statt. Soviel verriet Kraus dazu: Die Ehrengäste seien eine Überraschung und das Highlight eine Zeitreise der Jeans, wobei die größte Jeans der Welt präsentiert werde. Am 29. April geht die Landfrauen-Lehrfahrt mit dem Sonderzug nach Augsburg und für den 18. und 19. Mai steht wieder ein "Bauernhof-Frühstück" auf dem Programm. Im September (19. bis 27.) werden wieder Busse zum Besuch des Zentrallandwirtschaftsfestes in München eingesetzt.

Burnout im Agrarbereich

Interessant und informativ war der anschließende Vortrag von Reinhard Vogler von der Volksbank Forchheim/Zweigstelle Weilersbach zu aktuellen Themen aus dem Finanzwesen. Verknüpft mit Beispielfällen aus der Praxis erklärte er sachbezogen, welche Versicherungen zum Schutz eines Immobilienvermögens wichtig und notwendig und welche Leistungen beim Eintritt von Schäden zu erwarten seien. Des Weiteren erläuterte er Wissenswertes zu den verschiedenen Geldanlagemöglichkeiten.

Hauptreferent des Nachmittags war Martin Thoma von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten- und Gartenbau (SVLFG), der unter dem Titel "Mit uns im Gleichgewicht - Angebote zur seelischen Gesundheit" den Zuhörern ein Hilfsprogramm vorstellte, wenn Stress krank macht und die Seele leidet.

Wie Thoma berichtete, gebe es auch im Agrarbereich viele Gründe für einen Leidensdruck. 17 Prozent der Arbeitsausfälle auf Höfen seien Depressionen und Burnout. Um die Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen, unterrichtete er die Landfrauen und Landwirte über verschiedene Präventionsprogramme, die die SVLFG ihren Mitgliedern anbietet. dia