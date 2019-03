Landfrauengruppe hält Landfrauentag

Die Landfrauengruppe im Bayerischen Bauernverband richtet am Mittwoch, 13. März, den Landfrauentag in der Rhönfesthalle in Stangenroth aus. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrerin Barbara Weichert und Pastoralassistentin Anja May gestalten. Um 10.15 Uhr ist Eröffnung und Begrüßung durch Kreisbäuerin Edeltraud Häusler. Klinikseelsorger Christoph Kreitmeir spricht zum Thema "Hast du Angst? - Sei mutig!". Ab 14 Uhr wird die fränkische Version von "Dinner for one" präsentiert. Die Rhöner Stubenmusik sorgt für musikalische Unterhaltung. Nach dem Schlusswort gegen 16.15 Uhr endet die Veranstaltung. sek