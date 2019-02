Landfrauen unternehmen Ausflug

Die Landfrauengruppe Burkardroth fährt am Donnerstag, 2. Mai, nach Wertheim. Vorgesehen sind eine Führung und ein Filmvortrag bei Alfi Isoliergefäße und Thermoskannen, eine Stadtführung und ein Besuch der Wallfahrtskirche "Maria im grünen Tal" in Retzbach. Es gibt in Wertheim auch Zeit zur freien Verfügung. Die Ortsbäuerinnen nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen: Silvia Arnold, Gefäll, Tel.: 09701/1455; Monika Reith, Premich, 09701/1259; Gerti Straub, Stangenroth, Tel.: 09734/5148; Jutta Metz, Burkardroth, Tel.: 09734/1805; Sigrid Rottenberger, Wollbach, Tel.: 09734/345; Karola Wehner, Zahlbach, Tel.: 09734/ 5359; Maria Hartmann, Frauenroth, Tel.: 09734/5676. sek