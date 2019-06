Feuerthal bei Bad Kissingen vor 19 Stunden

Landfrauen tauschen sich aus

Die Landfrauen aus Elfershausen kommen am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Gasthaus Schultheis in Feuerthal zum Stammtisch zusammen. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr an der Raiffeisenbank in Elfershausen...