Landfrauen singen im neuen Landratsamt

40 Jahre gibt es den Landfrauenchor Erlangen-Höchstadt schon, und als Dank und Anerkennung für die musikalische Umrahmung vieler Feste in all den Jahren lud Landrat Alexander Tritthart (CSU) den Chor zu sich in das neue Landratsamt in der Nägelsbachstraße in Erlangen ein. Höchstpersönlich zeigte er den Sängerinnen das moderne Bauwerk, und die Damen konnten sich von der hellen, freundlichen Atmosphäre überzeugen.

Besonders beeindruckt waren sie von dem Blick von ganz oben über Erlangen und durch das schneckenförmige Treppenhaus nach unten. Zur allgemeinen Freude der Mitarbeiter im Landratsamt nahm der Chor dann Aufstellung im Foyer und ließ einige Frühlingslieder erklingen und natürlich das von Gerald Fink komponierte Landkreislied "dERHamm" mit dem Refrain "Des sinn mei Leit, so gwerfelt und fleißi, Mensch horch mir bringa wos zamm! Des is mei Land, doo such ich des Weite und sichst, doo find ich fei aa mei Derhamm."

Zum Abschluss traf man sich noch im Konferenzraum zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, den die Chordamen spendierten.

Doris Kratz