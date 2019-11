Landesversammlung des VlF mit Ehrungen

Der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF) lädt am Mittwoch, 4. Dezember, um 9.30 Uhr zu seiner Landesversammlung in das Bildungszentrum ein. Nach der Begrüßung wird Umweltminister Thorsten Glauber eine Rede zum Thema "Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz - miteinander zum Erfolg!" halten. In einem zweiten Referat spricht Andreas Hensel zum Thema "Spannungsfelder moderner Landwirtschaft zwischen Wahrnehmung, Wissenschaft und Ökonomie". Des Weiteren werden vlf-Mitglieder geehrt. red