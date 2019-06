Landestheater-Team gastiert in Fürth

Im Juli gastiert das Rock'n'Roll-Musical "A Spider Murphy Story" mit den Hits der Kultband "Spider Murphy Gang" im Stadttheater Fürth. Mit Titeln wie "Skandal im Sperrbezirk" oder "Schickeria" eroberte die Band um Frontmann Günther Sigl ab den späten 1970er Jahren die Charts und füllt auch heute noch die Konzertsäle.

Mit eben diesen Songs der Gruppe haben Matthias Straub und Rüdiger Eisenhauer vom Landestheater Coburg nun ein Musical geschrieben, das das Lebensgefühl der 1960er Jahre auf die Bühne holt und die Zuschauer in eine Zeit entführt, in der die Frauen noch Petticoat trugen und alles irgendwie Rock'n'Roll war. Günther Sigl sagt über das Musical: "Mein erster Gedanke war: Das ist ja super! Wenn unsere Stücke im Theater gespielt werden, ist das ja so, als ob man in den Adelsstand erhoben wird."

Nach dem umjubelten Sommer-Gastspiel im Münchner Prinzregententheater schrieb die Süddeutsche Zeitung: "Die Dialoge sind flott, die Gags witzig, das Darsteller- und Tänzer-Ensemble kann spielen, wirklich gut tanzen, ordentlich singen und wird von einer erstklassigen Choreografie ständig in Bewegung gehalten. Das macht von Anfang bis Ende gute Laune."

Zum Ensemble des Landestheaters Coburg bei den Aufführungen in Fürth gehören Rüdiger Eisenhauer (Leitung), Matthias Straub (Inszenierung), Robert Schrag (Bühnenbild), Julia Grunwald (Choreographie), Carola Volles (Kostüme), Thomas Fuhrich (Lichtgestaltung) und Carola von Gradulewski (Dramaturgie).

Karten zu 65, 60, 55, 49 und 29 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon 0911/4334618. red