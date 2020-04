Landestheater spendet dem ASB Masken

Derzeit gibt es Engpässe in der Beschaffung von Schutzmasken. Der Schutz vor der Krankheit Covid-19 ist aber vor allem für Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder mit dieser eng zusammenarbeiten, äußerst wichtig. Der Arbeiter-Samariter-Bund - Kreisverband Coburg Land (ASB) hat aufgrund der Engpässe die Bevölkerung um Spenden in Form von selbstgenähten Mund-Nase-Behelfsmasken und Verarbeitungsmaterial zur Herstellung gebeten. Tatsächlich sind Solidarität und Einsatz in der Bevölkerung und von einigen Unternehmen überwältigend, heißt es in einer Pressemitteilung des ASB. Viele böten Unterstützung an, so auch das Coburger Landestheater. Regisseur und Schauspieler Frederik Leberle hat ASB-Geschäftsführer Rainer Schreier 120 Mund-Nase-Behelfsmasken für die Bewohner der ASB-Hausgemeinschaft Anna von Henneberg in Sonnefeld übergeben. "Seit der Vorstellungsbetrieb eingestellt ist, nutzt die Schneiderei alle zur Verfügung stehenden Ressourcen, um da zu helfen, wo es gebraucht wird", sagte der Regisseur und Schauspieler. Bescheiden sieht er sich jedoch nur in der Vermittlerrolle. "Die Idee zur Spende an das Pflegeheim kam von einer Zuschauerin des Landestheaters, welche selber ihre Oma im Pflegeheim betreut weiß, und natürlich liegt die Umsetzung beim Landestheater und der Schneiderei selbst."

Rainer Schreier bedankte sich für die große Spende. "Ohne die selbstgenähten Masken könnten wir es kaum ermöglichen, alle Mitarbeiter und Pflegeheimbewohner entsprechend auszustatten. Der Dank gilt allen, die sich trotz der Umstände ehrenamtlich engagieren", so Schreier.

Wer den ASB ebenfalls unterstützen will, kann sich gerne unter der Telefonnummer 09568/9290 melden oder eine E-Mail an info@asb-coburg-land.de schicken. red