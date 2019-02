Landesstiftung gibt Geld für drei Projekte

Mit insgesamt 106 800 Euro bezuschusst die Bayerische Landesstiftung drei Projekte im Stimmkreis Kronach/Lichtenfels. Der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner (CSU) freut sich, dass dies in der jüngsten Sitzung der Stiftung beschlossen wurde.

Der größte Batzen geht nach Kronach: Für die Sanierung des VHS-Gebäudes in Kronach fließen 90 500 Euro aus Landesstiftungsmitteln an den Landkreis Kronach. Mit einem Zuschuss in Höhe von 5000 Euro für die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Langenau wird die Sanierung der Pfarrkirche St. Christophorus in Langenau unterstützt.

Schließlich erhält die katholische Kirchenstiftung Altenbanz 11 300 Euro für die Restaurierung und Sanierung von Treppenhaus, Altar und Winterchor in der Pfarrkirche St. Petrus und St. Dionysius in Banz. red