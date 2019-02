Landesschützenkönigin war begehrte Gesprächspartnerin

Als amtierende Landesschützenkönigin nahm Sarah Lipfert vergangene Woche am Neujahrsempfang des Bayerischen Sportschützenbundes in München teil. Die Ludwigsstädterin zeigte sich dabei erfreut von der lockeren Atmosphäre, trotz der hochrangigen Teilnehmer.

Wenn der bayerische Sportschützenbund zum Neujahrsempfang ruft, kommen nicht nur Funktionäre und Sportler. Bei dem gesellschaftlichen Anlass der Schützen ist jeder gerne dabei. Und natürlich dürfen die Landesschützenkönige nicht fehlen. Bei den Luftpistolenschützen errang diesen Titel beim Oktoberfest-Landesschießen 2018 die Ludwigsstädterin Sarah Lipfert. So folgte auch sie gemeinsam mit ihrem Freund Christian der Einladung des Landesverbandes.

In der Traditionsgaststätte "Zum Franziskaner" in München fühlte sich die 21-Jährige sichtlich wohl: "Ich war schon überrascht, wie locker die Atmosphäre trotz der hochrangigen Gäste war." Die Traditionskette als äußeres Zeichen der Königswürde fungierte dabei offensichtlich als der "Eisbrecher": "Viele kamen ganz offen auf mich zu." Ex-Weltmeister Gerd Kümmet aus Kronach zum Beispiel, Landesschützenmeister Wolfgang Kink und einige Spitzensportler waren darunter.

Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeigte sich interessiert: "Er wollte genau wissen, wie das mit dem Königsschießen abläuft. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten", erzählt Sarah Lipfert. Bei Ministerpräsident Markus Söder habe es aus Zeitgründen leider nur zu einem kurzen Händedruck gereicht.

Nach dem offiziellen Teil mit Grußworten und Sportlerehrungen ging es zum gemeinsamen Abendessen in den Hofgarten des "Franziskaners". Mit vielen neuen Eindrücken kehrte Sarah Lipfert an diesem Abend nach Herrsching am Ammersee zurück. Dort absolviert sie aktuell ihre Ausbildung zur Diplom-Finanzwirtin. Am Ende ihres Königsjahres steht dann der Schützenauszug zum Oktoberfest, bei dem sie von ihren Vereinskameraden der Privilegierten Schützengesellschaft Ludwigsstadt begleitet wird. Frank Ziener