Landesligist TSV Sonnefeld bereits wieder voll im Saft

Seit dem 21. Januar bereitet sich Landesliga-Schlusslicht TSV Sonnefeld bereits wieder auf die Fortsetzung der Punktspielrunde vor. Trainer Heiko Schröder steht nach eigenen Worten eine hochmotivierte Trainingsgemeinschaft zur Verfügung, die trotz der aussichtslos erscheinenden Tabellensituation in der Landesliga Nordost willig in den schweißtreibenden Einheiten mitzieht.

Naturgemäß stand wie bei vielen anderen Klubs auch bei den ersten Zusammenkünften die Verbesserung der Grundlagenausdauer im Mittelpunkt. Die von den meisten Spielern ungeliebten Straßenläufe blieben auch beim TSV nicht aus. Doch am Wochenende soll erstmals wieder richtig gekickt werden, am besten gleich zweimal: Während der Test beim starken Bezirksligisten TSV Mönchröden auf dem städtischen Kunstrasenplatz in Rödental ungefährdet erscheint (Anstoß ist am Samstag unter Flutlicht um 17.30 Uhr), erscheint das Heimspiel auf dem Sonnefelder Hartplatz am Sonntag ab 14.30 Uhr noch fraglich. Dann hätte die Schröder-Elf den Nachbarverein SV Großgarnstadt aus der Kreisliga Coburg zu Gast. In beiden Tests soll erstmals auch Winter-Neuzugang Benjamin Müller zum Einsatz kommen.

Weitere Vorbereitungsspiele sind für Sonntag, 10. Februar, um 14 Uhr, zu Hause gegen den FC Stockheim (Kreisliga Kronach) und am Sonntag, 24. Februar, 16 Uhr, gegen den TSV Grub am Forst (Kreisklasse 1) auf dem neuen Kunstrasenplatz des TSV Bad Staffelstein terminiert. Am Sonntag, 3. März soll es dann bereits beim TSV Buch wieder um Punkte gehen. oph