Landeskirche zeichnet Coburger Initiative aus

Zum zehnten Mal zeichnet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) ehrenamtlich getragene Initiativen mit Vorbildcharakter aus. Mit dem "Ehrenamtspreis 2019" werden vier Projekte prämiert, die sich mit dem Thema "Kirche im Raum", einem zentralen Aspekt des landeskirchlichen Reformprozesses "Profil und Konzentration", auseinandergesetzt haben. Die Preise in Höhe von jeweils 1000 Euro werden am 7. Dezember im Rathaussaal in Cham verliehen.

Ausgezeichnet wird in diesem Jahr auch "BlindDate! Kirche mal anders erleben" der Evangelischen Jugend im Dekanat Coburg. Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Evangelischen Jugend Coburg und dem Bund der Katholischen Jugend Coburg. Es geht darum, den Kirchenraum mit allen Sinnen - außer dem Sehsinn - zu erkunden und zu erleben. "Wir wollen damit Kirche bewusst für neue und andere Erfahrungen mit dem Kirchenraum öffnen", erklären die Projektverantwortlichen. Zielgruppe sind Jugendliche ab zwölf Jahren. Kontakt zu dem ausgezeichneten Projekt kann man herstellen über Nicole Koch, Hintere Kreuzgasse 7, 96450 Coburg, Telefon 09561/ 8532817, E-Mail koch@ejott.de. red