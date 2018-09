Landeskirche verschickt Unterlagen

Dieser Tage versendet die evangelische Landeskirche die Wahlunterlagen für die Kirchenvorstandswahl am Sonntag, 21. Oktober. Die Wahl wird heuer erstmals als allgemeine Briefwahl durchgeführt. Der Briefwahlumschlag kann nach dem Ausfüllen im jeweiligen Pfarramt abgegeben oder portofrei mit der Post geschickt werden. Es ist aber auch möglich, am 21. Oktober im jeweiligen Wahllokal die Stimme abzugeben. Die Öffnungszeiten sind auf dem Wahlschein abgedruckt. Wer bis Anfang Oktober keine Post erhalten hat, sollte sich an sein Pfarramt wenden. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der evangelischen Kirche über 16 Jahre. Wer konfirmiert ist, darf bereits ab 14 Jahren wählen. red