Landesfinale im Pokal der Meister

Der bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Gruppen für das Landesfinale des Erdinger-Meister-Cups 2019 an diesem Samstag beim TSV Neustadt an der Donau ausgelost. Das Turnier mit 32 Herren- und 17 Frauenmannschaften beginnt um 11.30 Uhr. Die Fußballerinnen des TSV Limbach treffen in Gruppe D auf den FC Ezelsdorf (Bezirkssieger Mittelfranken), den SV Frensdorf II (Bezirkssieger Oberfranken) und den BFC Wolfratshausen (Sieger Rahmenwettbewerb Oberbayern).

Damenkonkurrenz in Neustadt

Gruppe A: TSV Eching, SV 67 Weinberg III, SV 1928 Veitshöchheim, TV Freyung, SpVgg Germania Ebing Gruppe B: FC Ruderting, SpVgg GW Deggendorf, TSV Aufhausen, TSV 1862 Friedberg Gruppe C: SC Würzburg-Heuchelhof, TSV Burgau, TSV Frauenaurach, SC Luhe-Wildenau Gruppe D: FC Ezelsdorf, SV Frensdorf II, BCF Wolfratshausen II, TSV Limbach